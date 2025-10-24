Анферни Саймонс о «Портленде»: «Насколько я знаю, нам никогда не говорили «сливать» матчи»

Анферни Саймонс прокомментировал расследование ФБР.

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс был арестован, часть расследования относится к мошенничеству на ставках и раскрытии инсайдерской информации. В рамках одного из эпизодов приводится разговор, в котором Биллапс сообщал о том, что команда собирается «сливать» матч под конец сезона в борьбе за более высокий драфт-пик.

«Я о таком не слышал. Нам всегда просто говорят играть. Оплата не поминутная. Мы играем, пока нас не посадят на скамейку. Не думаю, что мне когда-либо говорили нечто подобное», – заявил бывший защитник «Блэйзерс» Анферни Саймонс в ответ на вопрос репортеров.