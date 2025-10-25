  • Спортс
0

Джейлен Браун о ставках: «Игроки не получают выгоды, но нам приходится сталкиваться с массой дополнительного негатива»

Браун считает, что игрокам нужна поддержка со стороны лиги по теме ставок.

«Этот целый мир ставок был представлен пару лет назад, и я не думаю, что они приняли игроков во внимание, особенно с учетом той энергии и поведения, которые окружают азартные игры, и того, как это напрямую связано с игроками.

Мы не получаем выгоды от какой-либо прибыли или чего-то подобного, но нам приходится сталкиваться с массой дополнительного негатива и пристального внимания из-за всех этих историй со ставками. И вдобавок ко всему, это создает проблемы с целостностью игры и так далее. Так что, я не уверен, каким будет решение в будущем, но это определенно то, о чем нам нужно больше говорить», – сказал Браун репортерам в Нью-Йорке перед матчем «Селтикс» против «Никс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Sports
logoБостон
logoДжейлен Браун
logoНБА
