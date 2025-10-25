Ви Джей Эджкомб о матче против Кона Книппела: «Сравнение – вор радости, чувак. Моя главная цель – просто выйти и победить»
Новичок «Филадельфии» дал ветеранский ответ на вопрос о других топ-пиках драфта.
«Каждая игра одинакова. Я не пытаюсь себя с ними сравнивать. Сравнение – вор радости, чувак, так что я просто пытаюсь быть счастливым на площадке. Я пытаюсь получать удовольствие. Я не волнуюсь из-за какого-то конкретного игрока.
В их команде много хороших баскетболистов, и моя главная цель – просто выйти и победить, если честно. Это для меня главное. Я не сравниваю себя с другими игроками с моего драфта, или что-то в этом роде», – сказал 3-й пик драфта-2025.
В своем первом домашнем матче «Филадельфия» встретится с «Шарлотт», который в первой игре сезона набрал 136 очков против «Бруклина» и одержал победу. Игрок, выбранный на драфте сразу после Эджкомба, Кон Книппел, набрал 11 очков при 4 точных бросках из 6 и сделал 5 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Sports
