  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ви Джей Эджкомб о матче против Кона Книппела: «Сравнение – вор радости, чувак. Моя главная цель – просто выйти и победить»
0

Ви Джей Эджкомб о матче против Кона Книппела: «Сравнение – вор радости, чувак. Моя главная цель – просто выйти и победить»

Новичок «Филадельфии» дал ветеранский ответ на вопрос о других топ-пиках драфта.

«Каждая игра одинакова. Я не пытаюсь себя с ними сравнивать. Сравнение – вор радости, чувак, так что я просто пытаюсь быть счастливым на площадке. Я пытаюсь получать удовольствие. Я не волнуюсь из-за какого-то конкретного игрока.

В их команде много хороших баскетболистов, и моя главная цель – просто выйти и победить, если честно. Это для меня главное. Я не сравниваю себя с другими игроками с моего драфта, или что-то в этом роде», – сказал 3-й пик драфта-2025.

В своем первом домашнем матче «Филадельфия» встретится с «Шарлотт», который в первой игре сезона набрал 136 очков против «Бруклина» и одержал победу. Игрок, выбранный на драфте сразу после Эджкомба, Кон Книппел, набрал 11 очков при 4 точных бросках из 6 и сделал 5 подборов.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2248 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Sports
logoФиладельфия
logoКон Книппел
logoШарлотт
logoВи Джей Эджкомб
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новичок из «Филадельфии» накидал 34 очка в дебюте. Это и правда новый Уэйд?
23 октября, 09:41
Шакил О’Нил: «Джоэл Эмбиид больше не претендует на звание главного центрового НБА»
23 октября, 05:40
Ви Джей Эджкомб набрал 34 очка в дебютном матче за «Сиксерс». Это лучший результат после Чемберлена в 1959 году
23 октября, 04:20Видео
Главные новости
Майкл Мэлоун: «Я точно не бросил тренерскую работу»
11 минут назад
Зайон Уильямсон забил сверху через Виктора Вембаньяму в первом же владении матча
29 минут назадВидео
Егор Дёмин набрал 9 очков, 6 подборов и 4 передачи во втором матче в НБА
33 минуты назадВидео
37 очков Дюрэнта не спасли «Хьюстон» от второго поражения в сезоне
42 минуты назадВидео
Джейлен Браун о ставках: «Игроки не получают выгоды, но нам приходится сталкиваться с массой дополнительного негатива»
43 минуты назад
НБА. 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» одолеть «Новый Орлеан» (ОТ), «Лейкерс» играют с «Миннесотой» и другие матчи
55 минут назадLive
Вембаньяма набрал 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов в победном матче с «Пеликанс»
56 минут назадВидео
Евролига. «Анадолу Эфес» уступил «Фенербахче», «Бавария» проиграла «Олимпиакосу» и другие результаты
вчера, 20:30
Источник в «Сперс»: «Виктору Вембаньяме понравилось использовать свои преимущества в контактном баскетболе»
вчера, 20:25
Чендлер Парсонс: «Ламело Болл не входит в пятерку лучших разыгрывающих, а «Хорнетс» будут в пятерке худших команд»
вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Член тренерского штаба Тэйлора Дженкинса в «Мемфисе» Соня Раман возглавила «Сиэтл» в женской НБА
вчера, 20:50
Эргин Атаман был удален в проигранном «Виртусу» матче Евролиги
вчера, 20:35Фото
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
вчера, 18:29
Александер Секулич: «Нижний» много бросал открытые броски, им не хватило реализации»
вчера, 19:42
Сергей Козин: «Зенит» собрал все подборы. Так невозможно выигрывать»
вчера, 19:37
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
вчера, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
вчера, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
вчера, 14:25
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
вчера, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
23 октября, 21:01