Леброн Джеймс и Энтони Дэвис выложили посты с одинаковой цитатой в социальных сетях

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис заинтриговали болельщиков.

Форварды «Лейкрес» и «Мэверикс» выложили посты с одинаковой цитатой в социальных сетях: «Становление лучшей версии себя сопровождается множеством прощаний».

В 2020 году Джеймс и Дэвис стали чемпионами НБА в составе «озерников». По ходу прошлого сезона калифорнийцы обменяли Энтони на Луку Дончича.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
