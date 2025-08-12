«Становление лучшей версией себя сопровождается множеством расставаний». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис опубликовали одну и ту же цитату
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сделали одинаковые посты.
Бывшие одноклубники Леброн Джеймс («Лейкерс») и Энтони Дэвис («Даллас») опубликовали в сторис Instagram одну и ту же цитату.
«Становление лучшей версией себя сопровождается множеством расставаний», – написали игроки.
В феврале 2025 года «Лейкерс» отправили Дэвиса в «Мэверикс», получив взамен Луку Дончича.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ClutchPoints
