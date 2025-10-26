Джамал Мюррэй забросил под сирену со своей половины после евростепа

Защитник «Денвера» заткнул сирену точным сверхдальним броском.

В матче против «Финикса » Мюррэй поставил точку в первой четверти, попав со своей половины после евростепа.

Напомним, что по новым правилам такие попытки под конец четвертей не будут засчитываться в статистику игрока в случае промаха.

Мюррэй закончил встречу с «Санс» самым результативным игроком своей команды (23 очка), а «Денвер » разгромил соперника – 133:111.