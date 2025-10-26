Джамал Мюррэй забросил под сирену со своей половины после евростепа
Защитник «Денвера» заткнул сирену точным сверхдальним броском.
В матче против «Финикса» Мюррэй поставил точку в первой четверти, попав со своей половины после евростепа.
Напомним, что по новым правилам такие попытки под конец четвертей не будут засчитываться в статистику игрока в случае промаха.
Мюррэй закончил встречу с «Санс» самым результативным игроком своей команды (23 очка), а «Денвер» разгромил соперника – 133:111.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2706 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
