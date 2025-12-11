  • Спортс
  • Дилан Харпер о задней линии «Сперс»: «Никакого эгоизма, присутствие ветерана уровня Матча всех звезд помогает во всем»
2

Дилан Харпер о задней линии «Сперс»: «Никакого эгоизма, присутствие ветерана уровня Матча всех звезд помогает во всем»

Дилан Харпер описал атмосферу в «Сан-Антонио».

2-й номер драфта-2025 НБА Дилан Харпер присоединился к участнику Матча всех звезд-2023 Де’Аарону Фоксу и «Лучшему новичку» прошлого чемпионата Стефону Каслу в задней линии «Сперс».

«Здесь все великолепно. Очень здорово играть с парнями, которые будут поддерживать друг друга в любой ситуации. Никакого эгоизма. Общий настрой на победу.

Мы все сразу нашли общий язык. Нас со Стефом разделяет всего год, Фокс чуть взрослее. Но он принял нас. Присутствие такого ветерана уровня Матча всех звезд помогает во всем, что многое говорит также о его лидерских качествах. Он помогает нам, когда это нужно, и дает возможность показать себя в другие моменты», – рассказал новичок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
