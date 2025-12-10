7

Деандре Эйтон: «14+12 – это ерунда. Минимум для этой команды»

Деандре Эйтон прокомментировал свое достижение.

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», кому удалось собрать дабл-дабл (14+12), не допустив ни одного промаха и ни одной потери в игре с «Филадельфией».

«Могу делать гораздо больше. Это ерунда. Могу помогать в других компонентах, в других ситуациях. Не знаю даже, как объяснить. У меня бывали совершенно другие цифры. 14+12 – это обычная игра. Минимум для этой команды. Моя главная цель – победы», – заключил Эйтон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Дэйва Макменамина
