Марк Кьюбан отрицает слухи о завершении карьеры Дуайта Пауэлла после окончания сезона
Появилась информация о возможном уходе Дуайта Пауэлла.
Издание Mavs Filmroom сообщило, что 34-летний центровой Дуайт Пауэлл скорее всего завершит карьеру после нынешнего сезона. Пауэлл проводит 12-й год в НБА, набирая 2,4 очка и 2,1 подбора за 10,9 минуты за «Даллас». Игрок завершает последний сезон по текущему контракту.
Миноритарный владелец «Мэверикс» не согласился с этой информацией в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Марка Кьюбана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости