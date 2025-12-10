0

Марк Кьюбан отрицает слухи о завершении карьеры Дуайта Пауэлла после окончания сезона

Появилась информация о возможном уходе Дуайта Пауэлла.

Издание Mavs Filmroom сообщило, что 34-летний центровой Дуайт Пауэлл скорее всего завершит карьеру после нынешнего сезона. Пауэлл проводит 12-й год в НБА, набирая 2,4 очка и 2,1 подбора за 10,9 минуты за «Даллас». Игрок завершает последний сезон по текущему контракту.

Миноритарный владелец «Мэверикс» не согласился с этой информацией в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Марка Кьюбана
