Джейлен Брансон: «Если бы стал мэром, точно помиловал бы того, кто украл часы Харта»
Джейлен Брансон продолжил шуточную пикировку с Джошем Хартом.
Защитник «Никс» Джош Харт заявил, что его партнер, разыгрывающий Джейлен Брансон, был бы «ужасным мэром». Брансон ответил на этот выпад на телевидении.
«Если бы я стал мэром, точно помиловал бы того, кто украл часы Харта», – посмеялся защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
