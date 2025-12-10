Джейлен Брансон: «Если бы стал мэром, точно помиловал бы того, кто украл часы Харта»

Джейлен Брансон продолжил шуточную пикировку с Джошем Хартом.

Защитник «Никс» Джош Харт заявил, что его партнер, разыгрывающий Джейлен Брансон, был бы «ужасным мэром». Брансон ответил на этот выпад на телевидении.

«Если бы я стал мэром, точно помиловал бы того, кто украл часы Харта», – посмеялся защитник.