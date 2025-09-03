Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса

Де’Аарон Фокс посмеялся над Дрэймондом Грином и Лукой Дончичем.

Разыгрывающий «Сперс» назвал двух игроков, которые больше всего жалуются судьям.

«Лука, конечно, выделяется. Но Дрэймонд, ребята. Дрэймонд снесет тебя вытянутой рукой и смотрит на судью: «Да что я сделал-то?»

Многие парни действуют в подобном ключе, и иногда это оправдано. Судейство часто ужасно. Так что иногда приходится.

Но Дончич однажды просто отпихнул мою руку и начал оспаривать решение. «Что ты делаешь, бро? Вон Малик Монк уже просто хохочет», – поделился Фокс.