«Все еще могу прыгать». Де’Аарон Фокс исполнил эффектный данк
Де’Аарон Фокс восстановился после травмы .
Разыгрывающий «Сан-Антонио» продемонстрировал текущую готовность во время выставочного матча в собственном лагере для юных баскетболистов.
Фокс исполнил мельницу после наброса под аллей-уп.
«Передайте всем, что я все еще могу прыгать», – сказал игрок «Сперс».
Де’Аарон перешел в техасский клуб перед дедлайном, а в марте перенес операцию на мизинце. В межсезонье он получил продление контракта на 229 миллионов долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости