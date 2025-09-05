«Все еще могу прыгать». Де’Аарон Фокс исполнил эффектный данк

Де’Аарон Фокс восстановился после травмы .

Разыгрывающий «Сан-Антонио » продемонстрировал текущую готовность во время выставочного матча в собственном лагере для юных баскетболистов.

Фокс исполнил мельницу после наброса под аллей-уп.

«Передайте всем, что я все еще могу прыгать», – сказал игрок «Сперс».

Де’Аарон перешел в техасский клуб перед дедлайном, а в марте перенес операцию на мизинце. В межсезонье он получил продление контракта на 229 миллионов долларов.