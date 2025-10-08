Тайриз Халибертон исполняет трехочковые и бегает под водой

Тайриз Халибертон активно проводит реабилитацию.

Разыгрывающий «Индианы», получивший разрыв ахиллова сухожилия в 7-м матче финала 22 июня, бросает трехочковые в зале. Главный тренер Рик Карлайл сообщил, что Халибертон уже проводит беговые тренировки под водой.