Тайриз Халибертон исполняет трехочковые и бегает под водой
Тайриз Халибертон активно проводит реабилитацию.
Разыгрывающий «Индианы», получивший разрыв ахиллова сухожилия в 7-м матче финала 22 июня, бросает трехочковые в зале. Главный тренер Рик Карлайл сообщил, что Халибертон уже проводит беговые тренировки под водой.
Кто лучший американский игрок в НБА?4491 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кевина Боуэна
