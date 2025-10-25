3

«Даллас» не ведет переговоров о продлении контракта с Нико Харрисоном

Генменеджер «Далласа» не получит продления в ближайшем будущем.

В то время как «Мэверикс» недавно продлили контракт с главным тренером Джейсоном Киддом, ситуация с контрактом Харрисона остается неизменной, несмотря на возмущение фанатов.

По информации ESPN, не было никаких обсуждений, касающихся продления соглашения генменеджера, договор которого действует еще 2 года.

«Мэверикс» испытывают трудности в стартовых играх сезона: сначала они проиграли «Сперс» с разницей в 33 очка, а сегодня уступили «Уизардс» со счетом 107:117.

Во время матча с «Вашингтоном» болельщики «Далласа» снова скандировали «Увольте Нико».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Нико Харрисон
logoНБА
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
