0

«Возможно, к концу выездной серии». Джейлен Грин не готов вернуться на площадку

Джейлен Грин продолжает реабилитацию.

Защитник пока не дебютировал за «Санз» в официальных матчах. Грин восстанавливается после растяжения в задней поверхности бедра.

«Он определенно не сыграет в этот уикенд. Это очевидно.

Он продолжает работу над восстановлением. Сказал бы, что к концу выездной серии мы обновим его статус, но пока ничего», – заявил главный тренер Джордан Отт.

«Финикс» начал чемпионат победой над «Сакраменто» на своей площадке и проведет следующие три встречи в гостях.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2097 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
Джордан Отт
logoНБА
logoДжейлен Грин
травмы
logoФиникс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Травма Домантаса Сабониса оказалась не слишком серьезной, центровой пройдет повторное обследование через неделю
18 октября, 19:49
Джейлен Грин усугубил травму задней поверхности бедра и пропустит открытие регулярного сезона
15 октября, 08:35
Джейлен Грин близок к возвращению в строй и отправится с «Финиксом» в Китай
6 октября, 15:39
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» крупно обыграл «Пари НН»
9 минут назад
НБА показала расцветку площадок на матчи внутрисезонного Кубка
13 минут назадВидео
Гилберт Аренас и Малик Бизли не упоминаются в связи с последним громким делом ФБР
32 минуты назад
Анферни Саймонс о «Портленде»: «Насколько я знаю, нам никогда не говорили «сливать» матчи»
47 минут назад
Дариус Гарлэнд хочет вернуться на площадку на первой неделе ноября
сегодня, 17:10
Ник Клиффорд пропустит минимум неделю из-за рястяжения в задней поверхности правого бедра
сегодня, 16:40
Энджел Риз поучаствовала в съемках политического триллера A House of Dynamite
сегодня, 16:29Видео
НБА. «Никс» примут «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 16:15
Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта) и Дэнни Вольф (27-й) пропустят матч «Бруклина» против «Кливленда»
сегодня, 15:59
Жорди Фернандес о первом поражении «Нетс»: «Как только начались проблемы, мы рассыпались»
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
сегодня, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
сегодня, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
сегодня, 14:25
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 12:30
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27