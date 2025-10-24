«Возможно, к концу выездной серии». Джейлен Грин не готов вернуться на площадку
Джейлен Грин продолжает реабилитацию.
Защитник пока не дебютировал за «Санз» в официальных матчах. Грин восстанавливается после растяжения в задней поверхности бедра.
«Он определенно не сыграет в этот уикенд. Это очевидно.
Он продолжает работу над восстановлением. Сказал бы, что к концу выездной серии мы обновим его статус, но пока ничего», – заявил главный тренер Джордан Отт.
«Финикс» начал чемпионат победой над «Сакраменто» на своей площадке и проведет следующие три встречи в гостях.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2097 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
