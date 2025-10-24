«Возможно, к концу выездной серии». Джейлен Грин не готов вернуться на площадку

Джейлен Грин продолжает реабилитацию.

Защитник пока не дебютировал за «Санз» в официальных матчах. Грин восстанавливается после растяжения в задней поверхности бедра.

«Он определенно не сыграет в этот уикенд. Это очевидно.

Он продолжает работу над восстановлением. Сказал бы, что к концу выездной серии мы обновим его статус, но пока ничего», – заявил главный тренер Джордан Отт.

«Финикс » начал чемпионат победой над «Сакраменто» на своей площадке и проведет следующие три встречи в гостях.