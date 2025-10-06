Джейлен Грин близок к возвращению в строй и отправиться с «Финиксом» в Китай

Джейлен Грин восстанавливается от растяжения подколенного сухожилия.

«Прогресс идет в правильном направлении. С мягкими тканями никогда точно не знаешь, на каком мы этапе, но каждый день лучше предыдущего. Мы продолжим оценивать состояние игрока уже в Китае», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Санз» Джордан Отт.

Грин пропустил первый предсезонный матч «Финикса против «Лейкерс», состоявшийся 3-го октября. Баскетболист, ранее выступавший за «Хьюстон», в последних двух регулярных сезонах сыграл все 82 матча.