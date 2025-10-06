Джейлен Грин близок к возвращению в строй и отправиться с «Финиксом» в Китай
Джейлен Грин восстанавливается от растяжения подколенного сухожилия.
«Прогресс идет в правильном направлении. С мягкими тканями никогда точно не знаешь, на каком мы этапе, но каждый день лучше предыдущего. Мы продолжим оценивать состояние игрока уже в Китае», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Санз» Джордан Отт.
Грин пропустил первый предсезонный матч «Финикса против «Лейкерс», состоявшийся 3-го октября. Баскетболист, ранее выступавший за «Хьюстон», в последних двух регулярных сезонах сыграл все 82 матча.
Кто лучший американский игрок в НБА?3469 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Arizona Republic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости