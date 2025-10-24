Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта) и Дэнни Вольф (27-й) пропустят матч «Бруклина» против «Кливленда»
2 новичка «Нетс» выбыли временно выбыли из состава.
Защитник Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта-2025 НБА) и форвард Дэнни Вольф (27-й) не сыграют против «Кавальерс».
У Пауэлла растяжение правого голеностопа.Он наступил на ногу сопернику в 4-й четверти дебютной игры (2 очка и 2 подбора за 7,2 минуты).
Вольф подвернул левый голеностоп на тренировке перед стартовым матчем сезона и не выходил на площадку против «Шарлотт».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2070 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости