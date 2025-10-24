Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта) и Дэнни Вольф (27-й) пропустят матч «Бруклина» против «Кливленда»

2 новичка «Нетс» выбыли временно выбыли из состава.

Защитник Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта-2025 НБА) и форвард Дэнни Вольф (27-й) не сыграют против «Кавальерс».

У Пауэлла растяжение правого голеностопа.Он наступил на ногу сопернику в 4-й четверти дебютной игры (2 очка и 2 подбора за 7,2 минуты).

Вольф подвернул левый голеностоп на тренировке перед стартовым матчем сезона и не выходил на площадку против «Шарлотт».