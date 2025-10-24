0

Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта) и Дэнни Вольф (27-й) пропустят матч «Бруклина» против «Кливленда»

2 новичка «Нетс» выбыли временно выбыли из состава.

Защитник Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта-2025 НБА) и форвард Дэнни Вольф (27-й) не сыграют против «Кавальерс».

У Пауэлла растяжение правого голеностопа.Он наступил на ногу сопернику в 4-й четверти дебютной игры (2 очка и 2 подбора за 7,2 минуты).

Вольф подвернул левый голеностоп на тренировке перед стартовым матчем сезона и не выходил на площадку против «Шарлотт».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2070 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoКливленд
logoДрэйк Пауэлл
logoДэнни Вольф
травмы
logoБруклин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
10+ очков, 3+ передачи в 3 подбора – ожидания букмекеров от Дёмина в матче с «Кливлендом»
сегодня, 11:40
Карл-Энтони Таунс вышел на матч с растяжением четырехглавой мышцы бедра 2-й степени
вчера, 06:52
НБА. «Бруклин» уступил «Шарлотт», у Дёмина 14+5, «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» и другие результаты
вчера, 06:13
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» играет с «Пари НН»
5 минут назадLive
Энджел Риз поучаствовала в съемках политического триллера A House of Dynamite
9 минут назадВидео
НБА. «Никс» примут «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи
23 минуты назад
Жорди Фернандес о первом поражении «Нетс»: «Как только начались проблемы, мы рассыпались»
53 минуты назад
Майкл Портер о поражении от «Шарлотт»: «Чувствовал себя медлительным. Не таким свежим, каким должен был быть»
сегодня, 15:30
Деандре Джордан подпишет однолетний контракт на 3,6 миллиона с «Новым Орлеаном»
сегодня, 15:10
Дэвид Адельман о будущем тренера Родни Биллапса в «Денвере»: «Это внутреннее дело»
сегодня, 14:50
Чонси Биллапс и Терри Розир освобождены из-под стражи, суд принял недвижимость Розира во Флориде стоимостью 6 миллионов долларов в качестве залога
сегодня, 14:28Видео
Рик Карлайл: «Пытался связаться с Чонси Биллапсом, чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил»
сегодня, 14:10
Стив Керр об арестах в НБА: «Наши игроки столкнулись с бешенством фанатов. Это самое неприятное в нынешней ситуации»
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
сегодня, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
сегодня, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
сегодня, 14:25
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 12:30
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27