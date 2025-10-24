10+ очков, 3+ передачи в 3 подбора – ожидания букмекеров от Дёмина в матче с «Кливлендом»
Егор Дёмин наберет минимум 10 очков в матче с «Кливлендом», считают букмекеры.
От российского разыгрывающего также ждут 3 подбора и минимум 3 передачи. Ожидается, что Дёмин проведет минимум 22 минуты на площадке.
Статистика Дёмина в матче с «Кливлендом» по версии букмекеров:
Минуты – тотал больше 22,5 (1.85)
Очки – больше 9,5 (1.80)
Передачи – больше 2,5 (1.60)
Подборы – больше 3,5 (1.87)
Матч состоится 25 октября, начало – в 02:30 мск.
