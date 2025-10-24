Жорди Фернандес о первом поражении «Нетс»: «Как только начались проблемы, мы рассыпались»

Жорди Фернандесу не понравился стартовый матч «Бруклина».

Команда крупно уступила «Шарлотт » – 117:136.

«Как только у нас начались проблемы, мы рассыпались. Мне нужно понять, как нам сохранять единство и стать лучше. В первую очередь разочарован самим собой, постараюсь найти ответы на эти вопросы.

Наш план был построен на определенном образе действий. Но мы уступили 5-23 по очкам в быстрых атаках, не защищали свою «краску» и трехочковую линию. Все это из-за отсутствия понимания областей компетенции своих партнеров.

Первая игра, много эмоций. Мы действовали бесцельно, просто носились по площадке. Активно перемещаться надо, но нужно при этом четко понимать развитие событий и свою позицию», – поделился главный тренер «Нетс».