Жорди Фернандес о первом поражении «Нетс»: «Как только начались проблемы, мы рассыпались»
Жорди Фернандесу не понравился стартовый матч «Бруклина».
Команда крупно уступила «Шарлотт» – 117:136.
«Как только у нас начались проблемы, мы рассыпались. Мне нужно понять, как нам сохранять единство и стать лучше. В первую очередь разочарован самим собой, постараюсь найти ответы на эти вопросы.
Наш план был построен на определенном образе действий. Но мы уступили 5-23 по очкам в быстрых атаках, не защищали свою «краску» и трехочковую линию. Все это из-за отсутствия понимания областей компетенции своих партнеров.
Первая игра, много эмоций. Мы действовали бесцельно, просто носились по площадке. Активно перемещаться надо, но нужно при этом четко понимать развитие событий и свою позицию», – поделился главный тренер «Нетс».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2070 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости