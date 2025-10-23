  • Спортс
  Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов
Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов

Егор Дёмин дебютировал за «Бруклин» в НБА.

Российский разыгрывающий сыграл против «Шарлотт» (117:136). Он провел 22 минуты на площадке, набрал 14 очков, сделал 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват. Россиянин реализовал 4 из 6 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Букмекеры ожидали, что Дёмин наберет 7-8 очков в дебютной игре за «Бруклин». На тотал больше 5,5 очков давали коэффициент 1.75, что соответствовало вероятности в 57%.

