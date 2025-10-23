«Денвер» активировал опции в контрактах Джулиана Стротера и Дарона Холмса на сезон-2026/27
Джулиан Стротер и Дарон Холмс получили продление соглашений.
«Наггетс» воспользовались опциями команды на сезон-2026/27 в договорах форвардов. Для Холмса это третий год по контракту, для Стротера – четвертый.
Холмс пропустил свой дебютный сезон из-за разрыва ахилла, однако полностью восстановился и, как ожидается, дебютирует в НБА в этом сезоне.
Стротер в прошлом сезоне набирал в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 1,3 передачи за 21 минуту на паркете в 65 матчах.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1659 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
