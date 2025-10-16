«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди
«Хорнетс» расстались с 32-летним разыгрывающим.
По информации ESPN, «Шарлотт» отчислил защитника Спенсера Динуидди. Этим летом ветеран НБА с 11-летним стажем подписал с командой однолетний контракт, однако будет вынужден покинуть клуб.
Руководство «Хорнетс» рассталось с игроком с гарантированной зарплатой, чтобы соблюсти финансовые рамки перед стартом сезона.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7234 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
