«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди

«Хорнетс» расстались с 32-летним разыгрывающим.

По информации ESPN, «Шарлотт » отчислил защитника Спенсера Динуидди . Этим летом ветеран НБА с 11-летним стажем подписал с командой однолетний контракт , однако будет вынужден покинуть клуб.

Руководство «Хорнетс» рассталось с игроком с гарантированной зарплатой, чтобы соблюсти финансовые рамки перед стартом сезона.