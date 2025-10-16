6

«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди

«Хорнетс» расстались с 32-летним разыгрывающим.

По информации ESPN, «Шарлотт» отчислил защитника Спенсера Динуидди. Этим летом ветеран НБА с 11-летним стажем подписал с командой однолетний контракт, однако будет вынужден покинуть клуб.

Руководство «Хорнетс» рассталось с игроком с гарантированной зарплатой, чтобы соблюсти финансовые рамки перед стартом сезона.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7234 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoШарлотт
logoНБА
logoСпенсер Динуидди
Шэмс Чарания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело Болл и Ксавьер Тиллман – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 06:50Видео
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
15сегодня, 06:30
«Вашингтон», «Пеликанс» и «Шарлотт»: оттолкнутся ли от дна в новом сезоне?
117 октября, 07:17Трибуна
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»
18 минут назад
Евролига. «Жальгирис» принимает «Милан», «Фенербахче» играет с «Баварией» и другие матчи
849 минут назадLive
НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта
50 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном», «Атланта» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:40
Дайсон Дэниэлс рассчитывает на пятилетний контракт на 150 млн долларов (ESPN)
7сегодня, 17:02
Брэндон Ингрэм: «В Кобе было что-то особенное. В конце каждой игры ты всегда ожидал от него чего-то невероятного»
1сегодня, 16:48
Джонатан Куминга оштрафован на 35 тысяч долларов за инцидент с судьей
1сегодня, 16:24
Шэмс Чарания: «Лейкерс» и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время его возвращения»
2сегодня, 16:04
«Виртус» опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с Лукой Вильдосой
сегодня, 15:27
«Милуоки» отчислил Криса Ливингстона
2сегодня, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Лондон» принимает «Тренто»
6 минут назадLive
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
38 минут назад
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
сегодня, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2сегодня, 15:50Видео
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
сегодня, 14:46
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
сегодня, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
2сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
7сегодня, 07:45Видео