Стефон Касл о Вембаньяме: «Лучший игрок НБА»

Стефон Касл назвал место Виктора Вембаньямы в иерархии игроков НБА.

Центровой «Сан-Антонио » набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в победном матче против «Далласа », француза опекали Энтони Дэвис и Дерек Лайвли.

«Лучший игрок НБА .

Я не удивлен такой его игре. Не суть важно, кто ему противостоял. У всех были бы те же проблемы. Ну да, у «Мэверикс» хорошие оборонительные игроки, но атака сегодня превзошла защиту», – заявил защитник «Сперс».