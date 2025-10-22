Дёмин наберет минимум 6 очков в дебютном матче в НБА против «Шарлотт», считают букмекеры

Егор Дёмин проведет дебютный матч в НБА.

«Бруклин» российского разыгрывающего начнет регулярный сезон на выезде против «Шарлотт». Дёмин был выбран на драфте под 8-м номером – это самый высокий пик в истории российского баскетбола.

Букмекеры ждут от россиянина минимум 6 очков в дебютном матче в НБА – на это дают коэффициент 1.75, что соответствует вероятности в 57%.

Игра состоится 23 октября, начало – в 02:00 по московскому времени.

