Дёмин наберет минимум 6 очков в дебютном матче в НБА против «Шарлотт», считают букмекеры
Егор Дёмин проведет дебютный матч в НБА.
«Бруклин» российского разыгрывающего начнет регулярный сезон на выезде против «Шарлотт». Дёмин был выбран на драфте под 8-м номером – это самый высокий пик в истории российского баскетбола.
Букмекеры ждут от россиянина минимум 6 очков в дебютном матче в НБА – на это дают коэффициент 1.75, что соответствует вероятности в 57%.
Игра состоится 23 октября, начало – в 02:00 по московскому времени.
