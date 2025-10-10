Джейлен Уильямс продолжает восстановление после операции на запястье и все еще не нагружает правую руку

«Оклахома» пока играет без Джейлена Уильямса.

Форвард заканчивал прошлый победный сезон с травмой запястья бросковой руки и перенес операцию после завершения чемпионата. Уильямсу потребовались 29 инъекций, чтобы провести плей-офф.

Форвард все еще не нагружает правую руку на тренировках и выполняет легкие упражнения левой. Главный тренер Марк Дэйгнолт не дал прогноз его возвращения.

«Его восстановление идет в рамках нормальных ожиданий, прогресс оценивается в ежедневном режиме», – заявил специалист.