Джейлен Уильямс продолжает восстановление после операции на запястье и все еще не нагружает правую руку
«Оклахома» пока играет без Джейлена Уильямса.
Форвард заканчивал прошлый победный сезон с травмой запястья бросковой руки и перенес операцию после завершения чемпионата. Уильямсу потребовались 29 инъекций, чтобы провести плей-офф.
Форвард все еще не нагружает правую руку на тренировках и выполняет легкие упражнения левой. Главный тренер Марк Дэйгнолт не дал прогноз его возвращения.
«Его восстановление идет в рамках нормальных ожиданий, прогресс оценивается в ежедневном режиме», – заявил специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
