  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Уильямс продолжает восстановление после операции на запястье и все еще не нагружает правую руку
1

Джейлен Уильямс продолжает восстановление после операции на запястье и все еще не нагружает правую руку

«Оклахома» пока играет без Джейлена Уильямса.

Форвард заканчивал прошлый победный сезон с травмой запястья бросковой руки и перенес операцию после завершения чемпионата. Уильямсу потребовались 29 инъекций, чтобы провести плей-офф.

Форвард все еще не нагружает правую руку на тренировках и выполняет легкие упражнения левой. Главный тренер Марк Дэйгнолт не дал прогноз его возвращения.

«Его восстановление идет в рамках нормальных ожиданий, прогресс оценивается в ежедневном режиме», – заявил специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
logoМарк Дэйгнолт
травмы
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoДжейлен Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Маркус Смарт: «Планирую сыграть в «предсезонке», но пока не знаю, когда»
8 минут назад
Дэвион Митчелл близок к возвращению в состав «Хит» и может сыграть против «Орландо»
24 минуты назад
Уилсон, Коллиер, Томас, Митчелл и Грэй – в 1-й символической пятерке женской НБА
41 минуту назадФото
Кирк Голдсберри показал изменение баскетбола НБА с 2005 по 2025 год через бросковые позиции
151 минуту назадФото
Евролига. «Фенербахче» принимает «Црвену Звезду», «Жальгирис» сыграет с «Баварией» и другие матчи
сегодня, 18:22Live
У Ви Джей Эджкомба проблемы с бедром, 7 игроков «Сиксерс» не смогут сыграть против «Мэджик»
1сегодня, 17:59
Кавай Ленард о ветеранской команде: «Начинал в такой с великими. Ничего нового»
4сегодня, 17:30
Никола Джуришич, Эйса Ньюэлл и Эли Ндиайе поучаствовали в «шоу талантов» новичков «Хоукс»
сегодня, 17:20Видео
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» попробует завершить серию против «Финикса»
сегодня, 16:55
«Это должно было произойти в июне». «Бакс» опоздали с переговорами по Яннису Адетокумбо из-за продления Микэла Бриджеса
1сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:23
Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
сегодня, 18:20
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
сегодня, 16:45Фото
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
сегодня, 16:17
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
сегодня, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:32
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
сегодня, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
1сегодня, 10:56
«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
3сегодня, 08:34Видео