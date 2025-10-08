  • Спортс
  • Брэндин Подземски: «Когда Стеф и Дрэймонд уйдут, они должны оставить команду в чьих-то руках. Хочу заслужить их доверие»
2

Брэндин Подземски: «Когда Стеф и Дрэймонд уйдут, они должны оставить команду в чьих-то руках. Хочу заслужить их доверие»

Брэндин Подземски хочет стать новым лидером «Уорриорз».

«Когда Стеф и Дрэймонд уйдут, они должны оставить команду в чьих-то руках. Как заслужить их доверие, чтобы они могли сказать владельцу Джо Лэйкобу и генеральному менеджеру Майку Данливи: «Мы хотим оставить команду с ним. Он продолжит то, что мы создали».

Я думаю об этом постоянно и стараюсь подготовить себя к такой роли. И для этого нужно больше, чем просто умение играть в баскетбол.

Никто не играет так самоотверженно за Стефа только потому, что он забивает невероятные трехочковые. Никто не выкладывается за Дрэймонда лишь потому, что он громче всех кричит. Все дело в том, чтобы постоянно делать правильные вещи, быть в нужном месте, всегда брать молодых парней под опеку. Именно поэтому во время матчей все выкладываются за Стефа по-максимуму», – поделился 22-летний баскетболист «Голден Стэйт».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
