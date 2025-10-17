Джоэл Эмбиид может выйти на площадку в предсезонном матче с «Миннесотой»

Джоэл Эмбиид может дебютировать в «предсезонке».

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, «Филадельфия » не исключает участия центрового в игре с «Миннесотой».

Встреча с «Тимбервулвз» будет последней возможностью для Эмбиида , восстанавливающегося после операции на колене, попробовать силы на подготовительной стадии.

22 октября «Сиксерс» начнут «регулярку» встречей с «Бостоном».

У баскетболиста в любом случае будет щадящий график с контролем игрового времени и распределением нагрузки.