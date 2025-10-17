1

Джоэл Эмбиид может выйти на площадку в предсезонном матче с «Миннесотой»

Джоэл Эмбиид может дебютировать в «предсезонке».

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, «Филадельфия» не исключает участия центрового в игре с «Миннесотой».

Встреча с «Тимбервулвз» будет последней возможностью для Эмбиида, восстанавливающегося после операции на колене, попробовать силы на подготовительной стадии.

22 октября «Сиксерс» начнут «регулярку» встречей с «Бостоном».

У баскетболиста в любом случае будет щадящий график с контролем игрового времени и распределением нагрузки.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8624 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
logoНБА
Крис Хэйнс
logoФиладельфия
травмы
logoДжоэл Эмбиид
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фэнтези НБА: пора собирать команды! Йокич, Дончич, Яннис, Шэй уже ждут вас
вчера, 03:30
Джоэл Эмбиид принимает участие в тренировках 5 на 5
49 октября, 05:02
Дэрил Мори не стал называть дату возвращения Эмбиида: «Все будет зависеть от мнения врачей»
327 сентября, 04:25
Главные новости
Новая команда женской НБА «Портленд Файер» наняла ассистента Кенни Эткинсона Алекса Сараму в качестве главного тренера
4 минуты назад
Генменеджер «Пари НН» Николай Галаев: «Ребята понимают: даже того, что у них есть, достаточно, чтобы хорошо зарабатывать и обеспечивать себя. Это мешает»
123 минуты назад
«Сперс» официально воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Виктора Вембаньямы и Стефона Касла
35 минут назад
Джон Уолл: «Кевин Дюрэнт постарается доказать, что он не связан с проблемами «Финикса». Будет набирать 28-30 очков в среднем»
55 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 12:40
Трэй Янг и «Атланта» не достигнут договоренности о продлении контракта до старта сезона
сегодня, 12:36
Егор Дёмин дебютирует в предсезонке «Бруклина» в игре с «Торонто»
2сегодня, 12:15
Коллин Секстон потерял 7,5 см роста по новым измерениям
29сегодня, 11:33
Ветераны «Филадельфии» заполнили машину Адема Боны попкорном и скрутили колесо
3сегодня, 11:14Видео
«Црвена Звезда» хотела арендовать Ти Джей Шортса, «Панатинаикос» отказал
сегодня, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
40 секунд назадLive
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
сегодня, 12:40
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
1сегодня, 11:54
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33