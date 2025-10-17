Джоэл Эмбиид может выйти на площадку в предсезонном матче с «Миннесотой»
Джоэл Эмбиид может дебютировать в «предсезонке».
По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, «Филадельфия» не исключает участия центрового в игре с «Миннесотой».
Встреча с «Тимбервулвз» будет последней возможностью для Эмбиида, восстанавливающегося после операции на колене, попробовать силы на подготовительной стадии.
22 октября «Сиксерс» начнут «регулярку» встречей с «Бостоном».
У баскетболиста в любом случае будет щадящий график с контролем игрового времени и распределением нагрузки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
