Кендрик Перкинс: «Сперс» должны заплатить Вембаньяме 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой»

Кендрик Перкинс впечатлен игрой Виктора Вембаньямы.

Француз набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев, «Сперс» разгромили «Мэверикс» с разницей 33 очка.

«Сперс» должны заплатить Вемби 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой», – отреагировал эксперт в соцсетях.

«Это что-то нереальное», – написал бывший центровой НБА Демаркус Казинс.

«Сан-Антонио » в порядке», – констатировал экс-игрок техасцев Руди Гэй .