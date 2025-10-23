2

Кендрик Перкинс: «Сперс» должны заплатить Вембаньяме 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой»

Кендрик Перкинс впечатлен игрой Виктора Вембаньямы.

Француз набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев, «Сперс» разгромили «Мэверикс» с разницей 33 очка.

«Сперс» должны заплатить Вемби 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой», – отреагировал эксперт в соцсетях.

«Это что-то нереальное», – написал бывший центровой НБА Демаркус Казинс.

«Сан-Антонио» в порядке», – констатировал экс-игрок техасцев Руди Гэй.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1348 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
