Кендрик Перкинс: «Сперс» должны заплатить Вембаньяме 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой»
Кендрик Перкинс впечатлен игрой Виктора Вембаньямы.
Француз набрал 40 очков и 15 подборов без единой потери в первом матче за 8 месяцев, «Сперс» разгромили «Мэверикс» с разницей 33 очка.
«Сперс» должны заплатить Вемби 1 миллиард за 5 лет. Все наличкой», – отреагировал эксперт в соцсетях.
«Это что-то нереальное», – написал бывший центровой НБА Демаркус Казинс.
«Сан-Антонио» в порядке», – констатировал экс-игрок техасцев Руди Гэй.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1348 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
