НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта
НБА нацеливается на крупнейшие города Европы.
Лига активно рассматривает возможность расширения в Европе, сосредоточив внимание на крупных городах, таких как Лондон и Париж.
По данным ESPN, летом комиссионер НБА Адам Силвер и его заместитель Марк Тейтум посетили эти города, чтобы обсудить потенциальные направления экспансии.
В ходе европейского тура Силвер и Татум также встретились с представителями мадридского «Реала», одного из сильнейших баскетбольных клубов континента, чтобы обсудить возможность включения команды с богатой историей в будущую Лигу Европы под эгидой НБА.
Хотя окончательные решения пока не приняты, эти переговоры стали важным шагом в долгосрочной стратегии лиги по расширению в Европе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
