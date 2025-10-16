НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта

НБА нацеливается на крупнейшие города Европы.

Лига активно рассматривает возможность расширения в Европе, сосредоточив внимание на крупных городах, таких как Лондон и Париж.

По данным ESPN, летом комиссионер НБА Адам Силвер и его заместитель Марк Тейтум посетили эти города, чтобы обсудить потенциальные направления экспансии.

В ходе европейского тура Силвер и Татум также встретились с представителями мадридского «Реала», одного из сильнейших баскетбольных клубов континента, чтобы обсудить возможность включения команды с богатой историей в будущую Лигу Европы под эгидой НБА.

Хотя окончательные решения пока не приняты, эти переговоры стали важным шагом в долгосрочной стратегии лиги по расширению в Европе.