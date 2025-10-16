0

НБА рассматривает Лондон и Париж как ключевые города для своего европейского проекта

НБА нацеливается на крупнейшие города Европы.

Лига активно рассматривает возможность расширения в Европе, сосредоточив внимание на крупных городах, таких как Лондон и Париж.

По данным ESPN, летом комиссионер НБА Адам Силвер и его заместитель Марк Тейтум посетили эти города, чтобы обсудить потенциальные направления экспансии.

В ходе европейского тура Силвер и Татум также встретились с представителями мадридского «Реала», одного из сильнейших баскетбольных клубов континента, чтобы обсудить возможность включения команды с богатой историей в будущую Лигу Европы под эгидой НБА.

Хотя окончательные решения пока не приняты, эти переговоры стали важным шагом в долгосрочной стратегии лиги по расширению в Европе.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?7233 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Лига Европы под эгидой НБА
logoАдам Сильвер
logoЕвролига
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Желько Обрадович: «Будущее европейского баскетбола – в Евролиге»
вчера, 16:13
НБА считает предложенную Евролигой модель взаимоотношений нежизнеспособной
10 октября, 15:45
Джордж Айвазоглу о Лиге Европы под эгидой НБА: «Самый ранний старт – октябрь 2027 года. Хотим, чтобы оставалось место для сказок вроде «Лестера», выигравшего АПЛ»
85 октября, 15:31
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»
18 минут назад
Евролига. «Жальгирис» принимает «Милан», «Фенербахче» играет с «Баварией» и другие матчи
849 минут назадLive
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» сыграет с «Новым Орлеаном», «Атланта» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:40
«Шарлотт» отчислил Спенсера Динуидди
6сегодня, 17:19
Дайсон Дэниэлс рассчитывает на пятилетний контракт на 150 млн долларов (ESPN)
7сегодня, 17:02
Брэндон Ингрэм: «В Кобе было что-то особенное. В конце каждой игры ты всегда ожидал от него чего-то невероятного»
1сегодня, 16:48
Джонатан Куминга оштрафован на 35 тысяч долларов за инцидент с судьей
1сегодня, 16:24
Шэмс Чарания: «Лейкерс» и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время его возвращения»
2сегодня, 16:04
«Виртус» опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с Лукой Вильдосой
сегодня, 15:27
«Милуоки» отчислил Криса Ливингстона
2сегодня, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Лондон» принимает «Тренто»
6 минут назадLive
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
38 минут назад
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
сегодня, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2сегодня, 15:50Видео
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
сегодня, 14:46
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
сегодня, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
2сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
7сегодня, 07:45Видео