0

Джа Морэнт сыграет в первом матче сезона НБА

Стал известен статус Джа Морэнта перед началом нового сезона НБА.

Лидер «Мемфиса» готов сыграть в первом матче регулярного чемпионата против «Нового Орлеана» 22 октября.

Морэнт выбыл из строя 5 октября, когда получил растяжение связок голеностопа. После этого разыгрывающий пропустил все пять предсезонных матчей «Гризлис».

