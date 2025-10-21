Джа Морэнт сыграет в первом матче сезона НБА
Стал известен статус Джа Морэнта перед началом нового сезона НБА.
Лидер «Мемфиса» готов сыграть в первом матче регулярного чемпионата против «Нового Орлеана» 22 октября.
Морэнт выбыл из строя 5 октября, когда получил растяжение связок голеностопа. После этого разыгрывающий пропустил все пять предсезонных матчей «Гризлис».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дрю Хилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости