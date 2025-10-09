4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN

Кевин Пелтон представил свой прогноз результатов регулярного сезона.

В этом году 4 команды, по его расчетам, основанным на статистической модели, преодолеют планку в 50 побед. 3 из них из Западной конференции – «Оклахома», «Голден Стэйт» и «Денвер». И 1 с Востока – «Кливленд».

Западная конференция:

«Оклахома» – 59,2 побед «Голден Стэйт» – 56,1 «Денвер » – 52,2 «Клипперс» – 49,7 «Хьюстон» – 46,9 «Лейкерс» – 45,8 «Мемфис» – 44,6 «Миннесота » – 43,7 «Даллас» – 43,6 «Сакраменто» – 43,5 «Сан-Антонио» – 40,1 «Портленд» – 35,8 «Финикс» – 34,7 «Новый Орлеан» – 32,6 «Юта» – 20,2

Восточная конференция