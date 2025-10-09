4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
В этом году 4 команды, по его расчетам, основанным на статистической модели, преодолеют планку в 50 побед. 3 из них из Западной конференции – «Оклахома», «Голден Стэйт» и «Денвер». И 1 с Востока – «Кливленд».
Западная конференция:
«Оклахома» – 59,2 побед
«Голден Стэйт» – 56,1
«Денвер» – 52,2
«Клипперс» – 49,7
«Хьюстон» – 46,9
«Лейкерс» – 45,8
«Мемфис» – 44,6
«Миннесота» – 43,7
«Даллас» – 43,6
«Сакраменто» – 43,5
«Сан-Антонио» – 40,1
«Портленд» – 35,8
«Финикс» – 34,7
«Новый Орлеан» – 32,6
«Юта» – 20,2
Восточная конференция
«Кливленд» – 50,1
«Орландо» – 49,9
«Нью-Йорк» – 47,2
«Индиана» – 45,9
«Бостон» – 45,6
«Милуоки» – 44,5
«Атланта» – 44,3
«Детройт» – 42,6
«Торонто» – 40,7
«Майами» – 40,3
«Филадельфия» – 38,4
«Чикаго» – 38
«Шарлотт» – 28,5
«Бруклин» – 17,6
«Вашингтон» – 14,2