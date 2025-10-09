18

4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN

Кевин Пелтон представил свой прогноз результатов регулярного сезона.

В этом году 4 команды, по его расчетам, основанным на статистической модели, преодолеют планку в 50 побед. 3 из них из Западной конференции – «Оклахома», «Голден Стэйт» и «Денвер». И 1 с Востока – «Кливленд».

Западная конференция:

  1. «Оклахома» – 59,2 побед

  2. «Голден Стэйт» – 56,1

  3. «Денвер» – 52,2

  4. «Клипперс» – 49,7

  5. «Хьюстон» – 46,9

  6. «Лейкерс» – 45,8

  7. «Мемфис» – 44,6

  8. «Миннесота» – 43,7

  9. «Даллас» – 43,6

  10. «Сакраменто» – 43,5

  11. «Сан-Антонио» – 40,1

  12. «Портленд» – 35,8

  13. «Финикс» – 34,7

  14. «Новый Орлеан» – 32,6

  15. «Юта» – 20,2

Восточная конференция

  1. «Кливленд» – 50,1

  2. «Орландо» – 49,9

  3. «Нью-Йорк» – 47,2

  4. «Индиана» – 45,9

  5. «Бостон» – 45,6

  6. «Милуоки» – 44,5

  7. «Атланта» – 44,3

  8. «Детройт» – 42,6

  9. «Торонто» – 40,7

  10. «Майами» – 40,3

  11. «Филадельфия» – 38,4

  12. «Чикаго» – 38

  13. «Шарлотт» – 28,5

  14. «Бруклин» – 17,6

  15. «Вашингтон» – 14,2

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
