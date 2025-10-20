Билл Симмонс: «Киган Мюррэй подал заявку на попадание в топ-10 худших контрактов НБА»

Симмонс считает условия продления Мюррэя ужасными.

«Сакраменто » дали 140 миллионов долларов на 5 лет Кигану Мюррэю. Это мои самые нелюбимые контракты – парень не может стать звездой, а ты платишь ему почти 30 миллионов. Мы каждый год после перерыва на Матч всех звезд составляем список худших контрактов в НБА, и Киган подал заявку на попадание в топ-10», – заявил Симмонс .

«Кингс» выбрали Мюррэя под 4-м номером на драфте-2022. За карьеру он в среднем набирает 13,3 очка и 5,6 подбора за матч при 37% из-за дуги. Мюррэй – один из трех игроков, которые за последние три года преодолели планку в 500 трехочковых, 150 блоков и 150 перехватов (два других – Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и Деррик Уайт из «Бостона»). Он является основным защитником «Кингс» на периметре – пятый по частоте использования в НБА .

Мюррэй пропустит начало сезона, поскольку восстанавливается из-за разрыва связки большого пальца левой руки. Ожидается, что он вернется в конце ноября.