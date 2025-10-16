«Милуоки» отчислил Криса Ливингстона

«Бакс» продолжают формировать окончательный состав на новый сезон.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания , «Милуоки » расстались с форвардом Крисом Ливингстоном, несмотря на то, что 22-летний баскетболист этим летом заключил с командой однолетний гарантированный контракт на 2,3 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Ливингстон провел 21 матч в составе «Бакс», набирая в среднем 1,4 очка, 1,7 подбора и 0,2 передачи за 5 минуты на площадке.