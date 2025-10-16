0

«Милуоки» отчислил Криса Ливингстона

«Бакс» продолжают формировать окончательный состав на новый сезон.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Милуоки» расстались с форвардом Крисом Ливингстоном, несмотря на то, что 22-летний баскетболист этим летом заключил с командой однолетний гарантированный контракт на 2,3 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Ливингстон провел 21 матч в составе «Бакс», набирая в среднем 1,4 очка, 1,7 подбора и 0,2 передачи за 5 минуты на площадке.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6762 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoМилуоки
logoНБА
Крис Ливингстон
Шэмс Чарания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Я предан клубу. «Милуоки» дал мне все, изменил мою жизнь и жизнь моей семьи»
414 октября, 06:10
Шэмс Чарания: «Решение Янниса будет основано на игре команды и первые несколько недель сезона будут критически важны»
213 октября, 20:11
«Милуоки» подписал Алекса Адетокумбо
3413 октября, 16:40
Главные новости
«Виртус» опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с Лукой Вильдосой
19 минут назад
Джейлен Браун покинул матч с «Торонто» из-за травмы, однако намерен сыграть в первом матче «регулярки»
сегодня, 14:27
Джексон Хэйс оформляет словенский паспорт и планирует выступать за сборную Словении
2сегодня, 14:03
Стив Нэш: «Шэй Гилджес-Александер – величайший игрок в истории Канады»
3сегодня, 13:42
Егор Дёмин с первой попытки выбил «страйк» в челлендже новичков «Бруклина»
3сегодня, 13:30Видео
Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
1сегодня, 12:17
Джордан Нвора из «Црвены Звезды» стал MVP 4-го тура Евролиги
1сегодня, 11:47Фото
Кэмерон Джонсон: «Йокич может выглядеть медленным, но все его решения принимаются за доли секунды»
сегодня, 11:42
Лоренцо Браун получил травму левой икроножной мышцы и пропустит игру с «Жальгирисом»
сегодня, 11:27
Энджел Риз приняла участие в шоу Victoria’s Secret
5сегодня, 10:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
сегодня, 14:46
Еврокубок. «Лондон» примет «Тренто»
сегодня, 12:17
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
сегодня, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
2сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
7сегодня, 07:45Видео
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
сегодня, 07:10Фото
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
сегодня, 05:15
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56