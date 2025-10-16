Дайсон Дэниэлс рассчитывает на пятилетний контракт на 150 млн долларов (ESPN)
Защитник «Атланты» нацелен на крупное продление.
Как сообщает ESPN, агент игрока ориентируется на пятилетнее соглашение на 150 млн долларов, которое в прошлом году подписал баскетболист «Орландо» Джейлен Саггс, и при этом учитывает неопределенное будущее Трея Янга в «Хокс».
Сам Дэниэлс демонстрирует стабильный прогресс не только в защите, но и атаке. В сезоне-2024/25 он принял участие в 76 матчах и в среднем набирал 14 очков и 4,4 передачи за 34 минуты на площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6992 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
