«Атланта» предлагает Дайсону Дэниэлсу продление на 115 миллионов долларов, но игрок рассчитывает на 150 (Майкл Скотто)

Дайсон Дэниэлс и «Хокс» далеки от соглашения по продлению.

Действующий обладатель награды «Самый прогрессирующий игрок НБА » и лидер лиги по перехватам настаивает на пятилетнем контракте на 150 млн долларов.

Однако, по данным журналиста Майка Скотто, предложение «Атланты» пока находится в диапазоне около 115 млн долларов за пять лет.

Если соглашение не будет достигнуто до дедлайна (21 октября 01.00 по московскому времени), Дэниэлс летом 2026 года сможет выйти на рынок как ограниченно свободный агент, и «Хокс» сохранят право повторить любое предложение от других клубов.

В прошлом сезоне 22-летний баскетболист провел свой лучший год в НБА, набирая в среднем 14 очков, 6 подборов, 4,4 передачи и 3 перехвата за 34 минуты на паркете.

