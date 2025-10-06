«Атланта» не спешит предлагать новый контракт Дайсону Дэниэлсу (Джей Фишер)

Дайсон Дэниэлс и «Хокс» пока не пришли к соглашению по новому контракту.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, стороны пока не сумели найти общий язык из-за разницы в ожиданиях.

«Атланта » проявляет осторожность, ссылаясь на нестабильность броска Дэниелса в прошлом и ограниченный опыт игры в плей-офф. Клуб хочет увидеть, как 22-летний баскетболист проявит себя в матчах под высоким давлением, прежде чем заключать долгосрочное соглашение.

Сейчас Дэниелс вступает в последний год своего контракта новичка, «Хокс» активировали опцию команды на сезон-2025/26. Фишер отмечает, что клуб тщательно взвешивает все варианты, балансируя между необходимостью сохранить талантливого игрока и долгосрочными ограничениями по зарплатной ведомости.

Сам Дэниелс демонстрирует стабильный прогресс. В сезоне-2024/25 он принял участие в 76 матчах и в среднем набирал 14 очков, 6 подборов и 4,4 передачи за 34 минуты на площадке.