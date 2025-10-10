«Денвер», «Оклахома» и «Индиана» – самые зрелищные команды по мнению генменеджеров НБА
Генменеджеры НБА назвали самые интересные для просмотра клубы.
По 27% голосов в обсуждении степени зрелищности получили «Денвер» и «Оклахома». 20% досталось «Пэйсерс».
«Голден Стэйт» и «Миннесоту» назвали по 7% опрошенных. Перед прошлым сезоном «Индиана» получила 37% голосов и 1-е место.
Также управленцы назвали самую непредсказуемую команду сезона, уровень ожиданий от которой тяжело обозначить.
С большим преимуществом в этой категории лидирует «Филадельфия» (47%), обогнавшая всех преследователей на 40%. В прошлом году главным клубом-сюрпризом считались «Лейкерс» (17%).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
