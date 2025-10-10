0

«Денвер», «Оклахома» и «Индиана» – самые зрелищные команды по мнению генменеджеров НБА

Генменеджеры НБА назвали самые интересные для просмотра клубы.

По 27% голосов в обсуждении степени зрелищности получили «Денвер» и «Оклахома». 20% досталось «Пэйсерс».

«Голден Стэйт» и «Миннесоту» назвали по 7% опрошенных. Перед прошлым сезоном «Индиана» получила 37% голосов и 1-е место.

Также управленцы назвали самую непредсказуемую команду сезона, уровень ожиданий от которой тяжело обозначить.

С большим преимуществом в этой категории лидирует «Филадельфия» (47%), обогнавшая всех преследователей на 40%. В прошлом году главным клубом-сюрпризом считались «Лейкерс» (17%).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoФиладельфия
logoИндиана
logoЛейкерс
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoМиннесота
logoДенвер
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
46вчера, 07:24
Провал «Бостона», MVP Шэя и потрясающая «Индиана». Итоги сезона в НБА
294 июня, 15:20Трибуна
НБА. Последний день регулярки. 39+10 от Хардена обеспечили «Клипперс» победу над «Голден Стэйт» в овертайме, «Мемфис» был сильнее «Далласа» и другие матчи
52014 апреля, 03:40
Главные новости
«Я должен быть в НБА». Виктор Оладипо набрал 24+5 во втором товарищеском матче с «Клипперс»
119 минут назад
НБА считает предложенную Евролигой модель взаимоотношений нежизнеспособной
133 минуты назад
Кэм Томас набрал 22 очка за 24 минуты против «Финикса» в Макао
43 минуты назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» уступил «Финиксу» по итогам овертайма, «Сан-Антонио» встретится с «Ютой» и другие матчи
1558 минут назадLive
Лука Дончич и Остин Ривз не спрашивают Леброна Джеймса о завершении карьеры
3сегодня, 15:05
Купер Флэгг станет лучшим новичком года по мнению 97% генменеджеров НБА
сегодня, 14:55
«Кливленд» и «Оклахома» – лучшие команды конференций по мнению генменеджеров НБА
сегодня, 14:44Фото
Брат Тима Данкана снял документальный фильм о легендарном игроке «Сперс»
сегодня, 14:28Фото
«Дубай» официально объявил о подписании Тэрена Армстронга
сегодня, 13:59Фото
Андреа Тринкьери может заменить Паоло Гальбьяти в должности главного тренера «Басконии»
3сегодня, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
сегодня, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Бююкчекмедже»
сегодня, 12:32
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:32
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
сегодня, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
1сегодня, 10:56
«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
3сегодня, 08:34Видео
«Это означает «доброе утро». Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус Da Bomb
5сегодня, 06:21Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» победил «Детройт», «Нью-Йорк» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие результаты
7сегодня, 05:24
Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
сегодня, 05:13Видео