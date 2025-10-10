«Денвер», «Оклахома» и «Индиана» – самые зрелищные команды по мнению генменеджеров НБА

Генменеджеры НБА назвали самые интересные для просмотра клубы.

По 27% голосов в обсуждении степени зрелищности получили «Денвер » и «Оклахома». 20% досталось «Пэйсерс».

«Голден Стэйт » и «Миннесоту» назвали по 7% опрошенных. Перед прошлым сезоном «Индиана » получила 37% голосов и 1-е место.

Также управленцы назвали самую непредсказуемую команду сезона, уровень ожиданий от которой тяжело обозначить.

С большим преимуществом в этой категории лидирует «Филадельфия » (47%), обогнавшая всех преследователей на 40%. В прошлом году главным клубом-сюрпризом считались «Лейкерс » (17%).