Лоренцо Браун получил травму левой икроножной мышцы и пропустит игру с «Жальгирисом»

Лоренцо Браун выбыл из строя.

Защитник «Милана» получил травму левой икроножной мышцы в проигранном матче Евролиги против «Баварии».

Браун точно пропустит встречу с «Жальгирисом».

Защитник набирает 10 очков, 5,5 передачи, 4 подбора и 1 перехват в среднем в нынешнем розыгрыше турнира.

«Милан» идет с результатом 1-3.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
