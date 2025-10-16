Лоренцо Браун получил травму левой икроножной мышцы и пропустит игру с «Жальгирисом»
Лоренцо Браун выбыл из строя.
Защитник «Милана» получил травму левой икроножной мышцы в проигранном матче Евролиги против «Баварии».
Браун точно пропустит встречу с «Жальгирисом».
Защитник набирает 10 очков, 5,5 передачи, 4 подбора и 1 перехват в среднем в нынешнем розыгрыше турнира.
«Милан» идет с результатом 1-3.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6370 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости