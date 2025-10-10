0

Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»

Этторе Мессина выразил недовольство судейством в матче Евролиги с «Монако».

В 3-м раунде Евролиги «Милан» Мессины уступил «Монако» со счетом 79:82.

«Очень нервный матч, потому что судейство снова было не на высоте. Мы можем обсуждать это до завтрашнего утра: повторяется одна и та же история.

Соперник был очень серьезный, но мы провели хороший матч, нормально отборолись. Совершили классный камбэк, здорово поработали, и мы будем играть лучше», – заявил главный тренер «Милана».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoМилан
logoЕвролига
logoЭтторе Мессина
судьи
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 30 очков и бросок под сирену Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» обыграть «Басконию», «Реал» победил «Виллербан» и другие результаты
вчера, 20:53
Милан – Монако – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 9 октября 2025
8 октября, 14:31Пользовательская новость
Этторе Мессина о травмах Нибо и Шилдса: «Будем надеяться, что на первой неделе сезона мы не заплатим слишком высокую цену»
3 октября, 09:38
Последний год Мессины, династия «Пао», возвращение Итудиса. Зачем включать новый сезон Евролиги
2230 сентября, 08:50
Главные новости
Гилджес-Александер дебютировал в «предсезонке» – 16 очков и 5 передач за 20 минут против «Шарлотт»
22 минуты назадВидео
Виктор Оладипо исполнил эффектный данк в предсезонном матче НБА
28 минут назадВидео
Кэйсон Уоллес забросил невероятный мяч с обратной стороны щита, улетая в аут
130 минут назадВидео
Ник Райт: «Леброн может играть на уровне Матча звезд почти до 50»
134 минуты назад
Танасис Адетокумбо завершил аллей-уп одной рукой; забил обратный лэй-ап, пройдя под кольцо через двоих
51 минуту назадВидео
Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»
56 минут назад
У Уэстбрука есть предложение от китайского клуба, которое в 4 раза превышает возможный контракт в НБА
2сегодня, 03:59
Наталья Брайант выступила креативным директором короткометражного фильма про «Лейкерс»
сегодня, 03:46
Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»
3сегодня, 03:23
Билл Симмонс: «У Янниса 8-8 в сериях плей-офф. Это начинает его по-настоящему доставать»
6сегодня, 02:57
Ко всем новостям
Последние новости
Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
9 минут назадВидео
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
сегодня, 02:04
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
вчера, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
вчера, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
вчера, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
вчера, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
вчера, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
вчера, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
вчера, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
вчера, 07:34