Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»
Этторе Мессина выразил недовольство судейством в матче Евролиги с «Монако».
В 3-м раунде Евролиги «Милан» Мессины уступил «Монако» со счетом 79:82.
«Очень нервный матч, потому что судейство снова было не на высоте. Мы можем обсуждать это до завтрашнего утра: повторяется одна и та же история.
Соперник был очень серьезный, но мы провели хороший матч, нормально отборолись. Совершили классный камбэк, здорово поработали, и мы будем играть лучше», – заявил главный тренер «Милана».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
