Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»

Этторе Мессина выразил недовольство судейством в матче Евролиги с «Монако».

В 3-м раунде Евролиги «Милан» Мессины уступил «Монако » со счетом 79:82.

«Очень нервный матч, потому что судейство снова было не на высоте. Мы можем обсуждать это до завтрашнего утра: повторяется одна и та же история.

Соперник был очень серьезный, но мы провели хороший матч, нормально отборолись. Совершили классный камбэк, здорово поработали, и мы будем играть лучше», – заявил главный тренер «Милана ».