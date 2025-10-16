«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной

Нэйт Сестина завершил сотрудничество с «Валенсией».

28-летний американский форвард (206 см) перешел в испанский клуб в прошлое межсезонье и выходил на паркет на 18,2 минуты в среднем в Еврокубке, набирая 6,8 очка, 3 подбора и 1 передачу.

В этом году «Валенсия» вернулась в Евролигу, а Сестина потерял значительную роль в ротации (9,6 минуты на площадке).

Клуб официально сообщил о расставании с баскетболистом, который должен, по сообщениям, в скором времени оказаться в итальянском «Милане».