«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
Нэйт Сестина завершил сотрудничество с «Валенсией».
28-летний американский форвард (206 см) перешел в испанский клуб в прошлое межсезонье и выходил на паркет на 18,2 минуты в среднем в Еврокубке, набирая 6,8 очка, 3 подбора и 1 передачу.
В этом году «Валенсия» вернулась в Евролигу, а Сестина потерял значительную роль в ротации (9,6 минуты на площадке).
Клуб официально сообщил о расставании с баскетболистом, который должен, по сообщениям, в скором времени оказаться в итальянском «Милане».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Валенсии»
