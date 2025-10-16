Джексон Хэйс оформляет словенский паспорт и планирует выступать за сборную Словении

Центровой «Лейкерс» планирует стать натурализованным игроком сборной Словении.

По информации инсайдера Марка Стейна, Джексон Хэйс уже начал процесс получения словенского гражданства, что может позволить ему дебютировать за сборную в отборочных матчах чемпионата мира 2027 года следующим летом.

После предсезонного матча против «Далласа» Хэйс с улыбкой рассказал о своих планах: «Мы с Лукой отлично ладим. Работаем над тем, чтобы я получил словенский паспорт и мог поиграть с ним следующим летом».

В прошлом сезоне 25-летний центровой провел 56 матчей в составе «Лейкерс », набирая в среднем 6,8 очка, 4,8 подбора и 1 передачу за 19 минут на площадке.