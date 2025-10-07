Паоло Банкеро: «Смотрю на состав «Орландо» и понимаю, что это команда-претендент»

Паоло Банкеро высоко оценил потенциал «Орландо».

«После того как были приобретены Бэйн и Ти-Джонс, и даже глядя на новичков, которых мы выбрали, так вот, после формирования этой обновленной команды я оценивал состав, смотрел, какие у нас есть ребята. И в голову приходит только то, что безусловно, речь идет о команде-претенденте», – заявил форвард «Мэджик»

Минувший сезон «Орландо » завершил с результатом 41-41, а в межсезонье клуб усилился Десмондом Бэйном и Тайусом Джонсом.