Паоло Банкеро: «Десмонд Бэйн мощнее 99% защитников лиги. Человек-швейцарский нож»
Паоло Банкеро очень доволен приобретением «Мэджик».
Летом в команду пришел защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн.
«Он великолепно подходит идентичности нашей команды. Добавляет именно то, чего нам не хватало, но при этом и укладывается в то, что у нас уже было. Идеальное совпадение.
У нас нет никого, кто может бросать на таком же уровне, использовать свой бросок для создания командного преимущества, чтобы помогать другим, ходить в проходы и разыгрывать.
Он человек-швейцарский нож. Мощнее 99% процентов защитников лиги по телосложению. Идеально», – заключил Банкеро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
