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О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»

О Джи Ануноби рассматривает возможность выступления за сборную Великобритании.

«Не задумывался об игре за Великобританию этим летом, но, возможно, в будущем подумаю об этом.

Я не знаю, кто победит на Евробаскете, но, конечно, в турнире участвует много отличных команд, так что будет очень интересно посмотреть, кто победит», – сказал форвард «Нью-Йорка», родившийся в Лондоне.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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