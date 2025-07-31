О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»

О Джи Ануноби рассматривает возможность выступления за сборную Великобритании.

«Не задумывался об игре за Великобританию этим летом, но, возможно, в будущем подумаю об этом.

Я не знаю, кто победит на Евробаскете , но, конечно, в турнире участвует много отличных команд, так что будет очень интересно посмотреть, кто победит», – сказал форвард «Нью-Йорка », родившийся в Лондоне.