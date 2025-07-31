О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
О Джи Ануноби рассматривает возможность выступления за сборную Великобритании.
«Не задумывался об игре за Великобританию этим летом, но, возможно, в будущем подумаю об этом.
Я не знаю, кто победит на Евробаскете, но, конечно, в турнире участвует много отличных команд, так что будет очень интересно посмотреть, кто победит», – сказал форвард «Нью-Йорка», родившийся в Лондоне.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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