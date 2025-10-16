Британская мужская сборная дисквалифицирована ФИБА.

Британская федерация баскетбола подтвердила, что мужская сборная Великобритании отстранена от международных соревнований по решению ФИБА и пропустит ближайшие игры.

В частности, в результате отстранения не состоится домашний матч сборной Великобритании против Литвы в Лондоне 27 ноября, также команда не примет участия в выездных играх в этом игровом окне.

Решение последовало за созданием рабочей группы ФИБА, которая должна контролировать ситуацию в британской профессиональной мужской лиге. Международная федерация объявила о временных мерах, направленных на восстановление регуляторной целостности и обеспечение устойчивого управления мужским баскетболом в Великобритании.

Британская федерация баскетбола уточнила, что отстранение не касается женской сборной.

ФИБА приостановила полномочия Британской федерации баскетбола