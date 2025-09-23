0

Дариус Гарлэнд вернулся к баскетбольным тренировкам

Разыгрывающий «Кливленда» приступил к тренировкам после операции на пальце ноги.

Президент клуба Коби Олтмен сообщил об обнадеживающем прогрессе в восстановлении звездного защитника, но не назвал точных сроков его возвращения.

Главный тренер Кенни Аткинсон ранее выражал аналогичный осторожный подход.

Дариус Гарлэнд перенес операцию на большом пальце ноги в июне после травмы, полученной в конце прошлого сезона и помешавшей ему полноценно сыграть в плей-офф.

