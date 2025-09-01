2

Сэм Меррилл и Дин Уэйд вероятно начнут сезон в стартовом составе «Кливленда»

«Кавальерс» начнут чемпионат НБА без двух важных игроков.

Легкий форвард Макс Струс (ступня) и разыгрывающий Дариус Гарлэнд (большой палец ноги) продолжают восстановление после операций. Струс может пропустить до половины сезона, Гарлэнд должен вернуться в строй быстрее.

По сообщению инсайдера Криса Федора, наиболее вероятными кандидатами на их места в составе будут 28-летний форвард Дин Уэйд и 29-летний защитник Сэм Меррилл.

Меррилл подписал 4-летнее соглашение с клубом на 38 миллионов. Он набирал 7,2 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи за 19,7 минуты в 71 матче прошедшего чемпионата.

На счету Уэйда, который мог покинуть команду этим летом в случае интересного варианта обмена, 5,4 очка, 4,2 подбора и 1,3 передачи за 21,2 минуты.

Де′Андре Хантер, скорее всего, продолжит выполнять роль «шестого».

Среди других претендентов на значительную роль в ослабленной ротации команды – 20-й номер драфта-2024 защитник Джейлон Тайсон и перешедший в команду из «Чикаго» 27-летний защитник Лонзо Болл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cleveland.com
