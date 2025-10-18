Видео
6

Егор Дёмин набрал 14 очков и 5 подборов в дебютном предсезонном матче за «Нетс»

Егор Дёмин дебютировал за «Бруклин» в предсезонке.

Российский разыгрывающий набрал 14 очков, 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот при 2 потерях во встрече с «Торонто» (114:119).

За 15 минут 8-й номер драфта реализовал 3/5 с игры (2/3 из-за дуги) и 6/7 с линии.

Дёмин пропустил первые предсезонные матч «Нетс», так как восстанавливался после травмы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoТоронто
logoЕгор Дёмин
предсезонные матчи
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoБруклин
