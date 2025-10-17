Никола Милутинов: «Украли победу у «Маккаби»
Никола Милутинов и Саша Везенков прокомментировали камбэк «Олимпиакоса».
Греческий клуб отыграл «-12» за 4 минуты в концовке матча Евролиги у «Маккаби» (95:94).
Везенков и Милутинов набрали по 23 очка. У Везенкова дабл-дабл (10 подборов).
«Чудовищно играли в защите. У них 94 очка. Нам надо становиться лучше. Это победа ложна.
Но мы совершили отличный камбэк за 4 минуты, нашли решение, чуть исправились в защите. Лучше учиться на победах, а не на поражениях», – признался Везенков.
«Давайте честно, мы украли эту победу. «Маккаби» ее заслужил. Мы играли плохо, особенно в защите. Действительно плохо. Над этим надо поработать, и как можно быстрее, если мы хотим титул», – заключил Милутинов.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8647 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости