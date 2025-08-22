0

Колин Каслтон присоединится к «Орландо»

«Мэджик» подпишут Колина Каслтона.

Центровой (25 лет, 208 см) провел 11 матчей за «Торонто» в прошлом сезоне, набирая 7,2 очка, 6,9 подбора и 1,6 передачи за 26,2 минуты в среднем.

«Рэпторс» не стали продлевать негарантированный контракт баскетболиста на следующий сезон и отчислили его в конце июля.

Каслтон подпишет соглашение по схеме Exhibit 10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
