Колин Каслтон присоединится к «Орландо»
«Мэджик» подпишут Колина Каслтона.
Центровой (25 лет, 208 см) провел 11 матчей за «Торонто» в прошлом сезоне, набирая 7,2 очка, 6,9 подбора и 1,6 передачи за 26,2 минуты в среднем.
«Рэпторс» не стали продлевать негарантированный контракт баскетболиста на следующий сезон и отчислили его в конце июля.
Каслтон подпишет соглашение по схеме Exhibit 10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
